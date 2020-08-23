برشلونة يعلن إصابة بيانيتش بفيروس كورونا

رياضة 2020-08-23 | 20:48 984 مشاهدة أعلن نادي برشلونة الإسباني، إصابة ميراليم بيانيتش المنضم حديثًا إلى صفوف النادي الكتالوني من يوفنتوس الإيطالي بفيروس " كورونا ". وانضم بيانيتش إلى صفوف برشلونة في صفقة تبادلية مع يوفنتوس انتقل على إثرها آرثر ميلو للسيدة العجوز. وقال برشلونة في بيان رسمي: "الاختبارات كشفت إيجابية عينة بيانيتش، وبالتالي سيخضع للعزل المنزلي لمدة 15 يومًا".



وسيغيب بيانيتش عن فترة إعداد برشلونة للموسم الجديد تحت قيادة المدرب رونالد كومان. وسيغيب بيانيتش عن فترة إعداد برشلونة للموسم الجديد تحت قيادة المدرب رونالد كومان.

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