تعرف على "ميثاق الشرف" بين مصلحة الضرائب والممولين × 10 خطوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، المُقدم من الحكومة للبرلمان، ما يمكن تسميته بـ"ميثاق شرف" بين الإدارة الضريبية والممولين والمكلفين، حيث تضمن حقوق الممولين أو المكلفين تجاه الإدارة الضريبية مثل الحق فى التوعية بأحكام القوانين الضريبية والحق فى الاطلاع على الملف الضريبى والحفاظ على سرية المعلومات الضريبية واسترداد الضريبة المسددة بالخطأ أو بالزيادة. كما تضمن مشروع القانون أيضا بياناً لالتزامات الممولين أو المكلفين تجاه الإدارة الضريبية كالالتزام بالإخطار ببدء مزاولة النشاط والالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات والالتزام بسداد الضريبة وغير ذلك من الحقوق والالتزامات التى يتم تطبيقها وفقاً للضوابط التى حددتها نصوص المشروع تفصيلاً. وتجسد ذلك في نص المادة (3) من مشروع القانون التي تنص على أنه مع مراعاة أحكام القانون الضريبى، يضمن هذا القانون لذوى الشأن الحقوق الآتية: 1- التوعية بأحكام القانون الضريبي. 2- الحصول على النماذج والمطبوعات الضريبية. 3- الاخطار بالإجراءات الضريبية المتخذة بشأنه بأى صورة من صور الإخطار المنصوص عليها فى هذا القانون. 4- الاطلاع على الملف الضريبي. Advertisements 5- التحقق من شخصية الموظفين والتكليفات الرسمية. 6- تلقى الردود الكتابية عن الاستفسارات التى سبق أن طرحها الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه الضريبي. 7- الحفاظ على سرية المعلومات الضريبية والفنية. 8- التواجد أثناء الفحص الميداني. 9- استرداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ. 10- الحقوق الأخرى التى يكلفها هذا القانون أو القانون الضريبى.

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