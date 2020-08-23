شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير جديد يفضح علاقة الجزيرة بدعم الجماعات المسلحة فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلعب قناة الجزيرة القطرية، دورا تخريبيا على العديد من المحاور من خلال دعمها المستمر لجماعات الإرهاب في العديد من الدول العربية والتي تشهد صراعات داخلية، حيث تعمل القناة القطرية على توفير كل الدعم للجماعات المتطرفة في الدول، ومنها اليمن، وتروح القناة فيديوهات وتقارير للجماعات المسلحة الموجودة هناك بهدف بث أفكارهم الارهابية.
تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت، كشف أن الدوحة تلعب دور كبير في دعم المسلحين على ساحات القتال في اليمن، حيث اذاعت القناة القطرية عدد من الوثائقيات التي تخدم أجندة حزب الاصلاح الاخواني والجماعات الارهابية التابعة له في اليمن التخديم على أفكارهم وترويجها، لاستمرار الصراعات في اليمن بشكل كبير.
وأضاف التقرير، ان الكثير من ابناء القبائل اليمنية اتهمت قطر والجزيرة بأنها تعمل على الترويج لافكار الجماعات الارهابية وتقوم باستضافتهم بشكل مستمر من أجل الهدف الرئيسي زعزعة الاستقرار في اليمن والدول المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير جديد يفضح علاقة الجزيرة بدعم الجماعات المسلحة فى اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.