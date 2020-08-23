شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير جديد يفضح علاقة الجزيرة بدعم الجماعات المسلحة فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلعب قناة الجزيرة القطرية، دورا تخريبيا على العديد من المحاور من خلال دعمها المستمر لجماعات الإرهاب في العديد من الدول العربية والتي تشهد صراعات داخلية، حيث تعمل القناة القطرية على توفير كل الدعم للجماعات المتطرفة في الدول، ومنها اليمن، وتروح القناة فيديوهات وتقارير للجماعات المسلحة الموجودة هناك بهدف بث أفكارهم الارهابية.

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تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت، كشف أن الدوحة تلعب دور كبير في دعم المسلحين على ساحات القتال في اليمن، حيث اذاعت القناة القطرية عدد من الوثائقيات التي تخدم أجندة حزب الاصلاح الاخواني والجماعات الارهابية التابعة له في اليمن التخديم على أفكارهم وترويجها، لاستمرار الصراعات في اليمن بشكل كبير.

وأضاف التقرير، ان الكثير من ابناء القبائل اليمنية اتهمت قطر والجزيرة بأنها تعمل على الترويج لافكار الجماعات الارهابية وتقوم باستضافتهم بشكل مستمر من أجل الهدف الرئيسي زعزعة الاستقرار في اليمن والدول المختلفة.