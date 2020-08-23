شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد يشكل لجنة لبحث الموقف المالى وتفويض أبو شقة للتعامل مع قوائم البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب، اجتماعا لها عصر اليوم الأحد، حضره عدد من قيادات الحزب.

وقرر أبو شقة، أن تكون الهيئة العليا للوفد، فى اجتماع مستمر، لحين الانتهاء من انتخابات مجلس النواب، كما تقرر تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام لحزب الوفد وعضوية نواب رئيس الحزب وأمين الصندوق تكون مهمتها بحث الموقف المالى للحزب من شهر أبريل 2018 وحتى الآن وتقديم تقرير كامل عن الموقف المالى للوفد.

وخلال الاجتماع فوضت الهيئة العليا لحزب الوفد، أبو شقة للتنسيق حول خوض الانتخابات فيما يتعلق بالقوائم، وأكد أبو شقة أنه سيعرض الأمر تباعا على الهيئة العليا للوفد لتتخذ ما تراه فى هذا الشأن، كما طالب اللجان المختلفة للوفد بالمحافظات أن تقدم مرشحيها حتى يتم اتخاذ قرار بشأنهم.