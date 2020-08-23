شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد يشكل لجنة لبحث الموقف المالى وتفويض أبو شقة للتعامل مع قوائم البرلمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب، اجتماعا لها عصر اليوم الأحد، حضره عدد من قيادات الحزب.
وقرر أبو شقة، أن تكون الهيئة العليا للوفد، فى اجتماع مستمر، لحين الانتهاء من انتخابات مجلس النواب، كما تقرر تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام لحزب الوفد وعضوية نواب رئيس الحزب وأمين الصندوق تكون مهمتها بحث الموقف المالى للحزب من شهر أبريل 2018 وحتى الآن وتقديم تقرير كامل عن الموقف المالى للوفد.
وخلال الاجتماع فوضت الهيئة العليا لحزب الوفد، أبو شقة للتنسيق حول خوض الانتخابات فيما يتعلق بالقوائم، وأكد أبو شقة أنه سيعرض الأمر تباعا على الهيئة العليا للوفد لتتخذ ما تراه فى هذا الشأن، كما طالب اللجان المختلفة للوفد بالمحافظات أن تقدم مرشحيها حتى يتم اتخاذ قرار بشأنهم.
فيما ذكر بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، أن بيت الأمة سيخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة على المقاعد الفردى والقائمة طبقا لقانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الجديد، لافتا إلى أن هذا القرار ليس محض صدفة أو يخص فرد بعينه، وإنما يؤول في المقام الأول إلى الهيئة العليا للحزب التي تأتى بمثابة برلمان الوفد، وهو قرار ديمقراطى تم اتخاذه من قبل الهيئة العليا، كما أوضح أن أي ممارسة ديمقراطية تتطلب من كل الأحزاب السياسية المشاركة بفاعلية في الاستحقاقات الانتخابية، والتي يأتي على رأسها انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، حيث سبق وشارك الوفد في انتخابات الشيوخ منذ أيام قليلة.
وقال أبو شقة لــ"الخليج 365"، أنه أرسل لجميع لجان حزب الوفد فى مختلف المحافظات، حتى يتم إعداد تقرير كامل عن مرشحى الوفد فى انتخابات مجلس النواب، وتم استطلاع رأى هذه اللجان فى قوة المرشحين وقدرتهم على المنافسة، لافتا إلى أنه سيتم إجراء لقاءات موسعة مع كل المرشحين بحضور القيادات التنفيذية لحزب الوفد من أجل حسم اختيار المرشحين والمنافسة بقوة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ولفت رئيس حزب الوفد، إلى أن بيت الأمة لديه من الكوادر من يستطيع أن ينافس بقوة فى انتخابات مجلس النواب، ويكون قادرا على أن يمثل الشعب المصرى ويدافع عن حقوقه تحت قبة البرلمان، وسيتم الدفع بهم فى الانتخابات بنظاميها الفردى والقائمة طبقا للتوزيع الجغرافى وقدرة المرشح على إقناع أهالى دائرته الانتخابية.
ويذكر أن حزب الوفد كان قد خاض انتخابات مجلس الشيوخ بنظاميها الفردى والقائمة، وحصل على 6 مقاعد لمرشحيه فى الاستحقاق الانتخابى، فى حين يستعد حاليا للمشاركة بفاعلية في انتخابات مجلس النواب.
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