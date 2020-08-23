شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يعلن عن خدمة طبية تقدم لأعضاء النقابة فى منازلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عن التعاقد النقابة مع عيادات ومعامل تحاليل لإجراء مسحة فيروس كورونا للأعضاء بـ1700 جنيه بدلا من 2800 جنيه بالإضافة إلى 60% خصم على كافة التحاليل الأخرى، مضيفا أن هناك خصما أيضا على العيادات الخاصة بجميع التخصصات الطبية يصل الـ20%.

وأضاف طارق سعدة، فى بيان له أنه جار تعاقد النقابة لأول مرة مع إحدى الشركات وتعد هذه الخدمة الأولى من نوعها، وهي خدمة طبية تقدم للزملاء فى منازلهم، وذلك لتوفير أفضل وسائل الرعاية الصحية في كافة التخصصات من خلال زيارات كل الاستشاريين والأخصائيين من كافة الأطباء المتخصصين للمنازل مع إمكانية التواصل تليفونيا لتقديم رعاية تمريضية على أعلى مستوى على مدار الساعة.

وأوضح طارق سعدة، أن التعامل مع هذه المؤسسات الطبية والعلاجية يتم كما هو معهود على النقابة دائما بطريقة ميسرة بعيدة عن البيروقراطية على أن يتوجه العضو مباشرة إلى هذه الأماكن ببطاقة العضوية فقط دون خطاب تحويل من الطبيب أو أى إجراءات تعاقدية أخرى، لافتا إلى أن التعاقد يشمل العضو والزوج والزوجة والأبناء والأب والأم للزوجين وبدون أى رسوم للاشتراك الطبى.