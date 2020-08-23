شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة..مطالب برلمانية للحكومة بإعلان خطة العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم، الأحد، متعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية، وجاء أهمها كالتالى:

أبو شقة وقيادات الوفد يزورون ضريح الزعيم سعد زغلول لإحياء ذكرى وفاته.. صور

زارعدد كبير من أعضاء وقيادات ونواب حزب الوفد،على رأسهم المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد ، ضريح الزعيم الوفدي الراحل سعد زغلول إحياءً لذكرى وفاته هو والزعيم مصطفى باشا النحاس والزعيم فؤاد باشا سراج الدين.

"الوطنية للصحافة" تعتمد تشكيل 9 لجان نوعية بالهيئة

اعتمدت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجى، تشكيل 9 لجان نوعية بالهيئة وهى: اللجنة القانونية، ولجنة تقييم وتطوير الأداء المهنى، ولجنة المتابعة والاتصال والتوزيع ولجنة التثقيف وتنمية الوعى القومى ولجنة التدريب والعلاقات الخارجية ولجنة الاستثمار والشكاوى والشئون المالية والإدارية ولجنة فض المنازعات.

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، غدا الاثنين، تقرير لجنة الثقافة والاعلام حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، ووفقا لمشروع القانون تخصص جائزة تسمى" جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمنح سنوياً لصغار المبدعين في مجالات الثقافة والفنو ن لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً ولم يجاوز سنه ثماني عشرة وقيمتها 200 ألف جنيه حد أدنى. Advertisements

تقدم النائب أحمد سعد درويش، نائب كوم أمبو بأسوان، بطلب إحاطة عاجل، للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس لمناقشته في حضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، بشأن تصريحاته الأخيرة حول منع قطارات الصعيد من الذهاب إلى رمسيس.

البرلمان يناقش غدا قانونا جديدا يخصص 200 ألف جنيه جائزة للمبدع الصغيرطلب إحاطة بالبرلمان لإعادة النظر فى منع قطارات الصعيد من الذهاب لـ رمسيس

فضحت المعارضة التركية، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وأكاذيبه حول اكتشافات الغاز التي يلجأ إليها الرئيس التركي مع اقتراب أي انتخابات في بلاده، رئاسية أو تشريعية، الأمر الذي تكرر 5 مرات من قبل خلال 10 سنوات، ومن المرتقب أن يلجأ إلى الحيلة ذاتها اليوم.

طالب النائب عبد الرازق الزنط، عضو مجلس النواب عن دائرة إسنا بمحافظة الأقصر، الحكومة وتحديدا وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، بوضع خطة شاملة لكيفية سير العملية التعليمية في العام الدراسى المقبل 202- 2021، في ظل جائحة فيروس كورونا، تتضمن كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب والحفاظ على كل العاملين في المنظومة التعليمية.

يصوت مجلس النواب، غدًا الاثنين، على الموافقة النهائية حول 13 مشروع قانون خلال جلساته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وكان قد سبق أن أخذ الموافقة فى المجموع على هذه القوانين، وأرسلها الى مجلس الدولة لمراجعتها.