شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تعتمد تشكيل 9 لجان نوعية بالهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجى، تشكيل 9 لجان نوعية بالهيئة وهى: اللجنة القانونية، ولجنة تقييم وتطوير الأداء المهنى، ولجنة المتابعة والاتصال والتوزيع ولجنة التثقيف وتنمية الوعى القومى ولجنة التدريب والعلاقات الخارجية ولجنة الاستثمار والشكاوى والشئون المالية والإدارية ولجنة فض المنازعات.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد عقدت اجتماعاً لها، من قبل برئاسة عبد الصادق الشوربجي وبحضور أعضائه لتشكيل اللجان النوعية بالهيئة طبقاً للقانون 179 لسنة 2018 الخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة ولائحته التنفيذية.

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وقال عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن تشكيل اللجان يأتى فى إطار تنفيذ المهام والاختصاصات الموكلة للهيئة طبقاً للقانون، مشيراً إلى أن كل لجنة سوف تقوم بتقديم خطة عملها لتتم مناقشتها خلال الاجتماع القادم للهيئة ضماناً لتحقيق الدور الفعال والمنشود لهذه اللجان، مؤكداً ان اللجان سوف تضم عدداً من الشخصيات من ذوي الخبرة في المجالات المختلفة سواء من داخل المؤسسات الصحفية القومية أو خارجها.