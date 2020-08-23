الارشيف / اخبار العالم

نشطاء يتداولون مقطع صوتى لقيادى من مرتزقة أردوغان يعمل فى تجارة الرقيق بليبيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نشطاء يتداولون مقطع صوتى لقيادى من مرتزقة أردوغان يعمل فى تجارة الرقيق بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء على شبكة تويتر فيديو جراف يتضمن مقطعا صوتيا لأحد قادة المليشيات والمرتزقة المبعوثين بواسطة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يتحدث فيه عن تجارة الرقيق واستعداده لإرسال ليبيات للتجارة فيهن، حيث تم اعتبار هذا المقطع دليلا على فشل حكومة السراج فى حماية الليبيات.

 

وأشار الفيديوجراف إلى إنه فى ظل جرائم مليشيات الوفاق بحق الليبيات، ظهرت دعوات نسائية لدعم تحركات الجيش الوطنى بقيادة اللواء خليفة حفتر نظرا لأن مدن غرب ليبيا تعيش حالة من الانفلات الأمنى والتمزق الاجتماعى.

 

وأشار إلى أن انتشار المليشيات أضر بشكل مجحف بحقوق الليبيات يتعرضن الخطف والاغتصاب والاحتجاز التعسفى دون رقيب. 

Advertisements

 

وأكد الفيديوجراف أن حكومة فايز السراج فشلت فى حماية النساء والفتيات، وذكر أن منظمة التضامن لحقوق الإنسان طالبت بتعزيز سيادة القانون فى طرابلس و أكدت ان الشعب الليبى بات فى حاجة الى مؤسسات قوية ودعت المؤسسات الامنية والقضائية الى تحمل مسؤوليتها. 

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نشطاء يتداولون مقطع صوتى لقيادى من مرتزقة أردوغان يعمل فى تجارة الرقيق بليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا