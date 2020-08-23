شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة وقيادات الوفد يزورون ضريح الزعيم سعد زغلول لإحياء ذكرى وفاته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار منذ قليل، عدد كبير من أعضاء وقيادات ونواب حزب الوفد،على رأسهم المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد لزيارة ضريح الزعيم الوفدي الراحل سعد زغلول إحياءً لذكرى وفاته هو والزعيم مصطفى باشا النحاس والزعيم فؤاد باشا سراج الدين.

وحرص المستشار بهاء أبو شقة أن يكون فى مقدمة قيادات الوفد للمشاركة في زيارة ضريح الزعيم سعد زغلول، بالإضافة لسكرتير عام الحزب النائب فؤاد بدراوي والدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ وعبد العزيز النحاس نائب رئيس الوفد و محمد حلمي سويلم عضو المكتب التنفيذي والنائب محمد مدينة وأميمة عوض عضوي الهيئة العليا .

وتوافد عدد كبير من أعضاء حزب الوفد من مختلف المحافظات إلى الضريح لإحياء ذكرى الزعيم الراحل، مرددين هتافات منها: "عاش الوفد ضمير الأمة".

ويتجه الوفديون بعد ذلك إلى ضريح مصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين لإحياء ذكراهم.

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ويصادف وفاة الزعيمين سعد زغلول ومصطفى النحاس يوم 23 أغسطس، فتوفي الأول عام 1927، والثاني عام 1965، في حين توفي الزعيم فؤاد سراج الدين في نفس الشهر يوم 9 أغسطس عام 2000.

والزعماء الثلاث هم الذين وضعوا اللبنة الأولى لأعرق حزب في تاريخ مصر الحديث لتأسيس حياة سياسية ديمقراطية سليمة في البلاد.