عاجل.. المغرب يسجل 1537 إصابة جديدة بكورونا و30 وفاة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1537 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 52.349 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشف معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 1303حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس السبت، إلى الساعة الخامسة من اليوم الأحد، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 36.343.

وأضاف المتحدث تم تسجيل 30 حالة وفاة في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 888 حالة.