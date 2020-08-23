نتنياهو: أوافق على مبادرة هاوزر لتسوية أزمة الميزانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الأحد، عن موافقته على المبادرة التي طرحها عضو الكنيست تسفيكا هاوزر لتسوية أزمة الميزانية التي تعصف بالائتلاف الحكومي، ما يعزز من فرص المصادقة على مشروع قانون تأجيل التصويت على الميزانية لمئة يوم، وذلك لمنع التوجه لانتخابات عامة مبكرة في حال عدم إقرار الميزانية حتى منتصف ليلة غد.
ورمى نتنياهو كرة الانتخابات في ملعب حزب "كاحول لافان"، مشيرا إلى أن شخصا آخر هو من يتخذ القرارات في الحزب، عوضا عن رئيسه، وزير الأمن، بيني غانتس. وتساءل نتنياهو عن تأخر دعم غانتس لمقترح هاوزر، في محاولة لتحميل "كاحول لافان" مسؤولية الذهاب إلى انتخابات جديدة لا تزال محتملة.
وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، الأحد، إنه "حان وقت الوحدة وليس الانتخابات، دعونا نتحد ونعمل معًا لتحقيق المزيد من الأهداف".
جاء ذلك بعد أن افتتح نتنياهو المؤتمر بالتهليل باتفاق التحالف الذي توصل إليه مع الإمارات، وأشار إلى أنه سيناقش مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بوميو، الذي يصل إلى إسرائيل يوم غد، الإثنين، "توسيع دائرة السلام في المنطقة".
وأضاف "نحن نعمل على التوصل إلى اتفاق مع المزيد من الدول. أقدر أنه سيكون لدينا المزيد من الاتفاقات مع دول إضافية قريبًا"، مستطردا "لقد صنعنا السلام من موضع القوة، قوة اقتصادية وقوة عسكرية. في الإمارات معنيون بإقامة مشاريع معنا".
يتبع..
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