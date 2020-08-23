وفاة مسن في نابلس إثر الإصابة بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت محافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الأحد، وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان.

وأفادت وزارة الصحة بأن المتوفّى يبلغ من العمر 71 عاما، وتوفي في مستشفى النجاح الجامعي، متأثرا بإصابته بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بالإضافة إلى قطاع غزة المُحاصر، وصلت إلى 144 حالة.

وكانت الوزارة قد أفادت، في وقت سابق ظهر اليوم، بتسجيل 326 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و740 حالة تعافٍ جديدة.

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وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في تصريح صحافي، إن "الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (176)، محافظة نابلس (19)، محافظة بيت لحم (34) محافظة قلقيلية (26)، محافظة رام الله والبيرة (31)، محافظة أريحا والأغوار (21)، محافظة طولكرم (4)، محافظة سلفيت (2)، محافظة جنين (2)، محافظة طوباس (1)، ضواحي القدس (10)، فيما لم تصل أي تحديثات جديدة بخصوص الحالة الوبائية لمدينة القدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة".

وتابعت وزيرة الصحة أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في: (689) في محافظة الخليل، (15) في محافظة نابلس، (19) في محافظة طولكرم، (16) في محافظة قلقيلية، (1) في محافظة سلفيت".

وأوضحت أن "نسبة التعافي بلغت 64.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 35.2%، وحالات الوفاة 0.5% من مجمل الإصابات المسجلة في الأراضي المحتلة عام 1967"، مشيرة إلى أن "5 وفيات قد سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وقد تم الإعلان عنها سابقا". ولفتت إلى وجود 30 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.