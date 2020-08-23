كوشنر: بيع طائرات F35 للإمارات تعزز بعد الاتفاق مع إسرائيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وصهره، جاريد كوشنر، إن التوصل إلى اتفاقية التحالف بين تل أبيب وأبو ظبي، عززت من فرص موافقة الولايات المتحدة على بيع طائرات "إف 35" للإمارات.

وأوضح كوشنر في مقابلة أجراها اليوم، الأحد، لشبكة "سي إن إن" الأميركية، أن "الطلب الإماراتي لشراء طائرات إف 35 قيد الفحص"؛ وأضاف "سنتأكد من عدم وجود أي إضرار بالتفوق العسكري النوعي للجيش الإسرائيلي (في المنطقة) وسنفعل كل شيء وفقًا للإجراءات".

وقال كوشنر: "لقد أصبحت هذه المسألة قضية سياسية في إسرائيل خلال الأسبوع الماضي، لكن الإمارات تحاول الحصول على هذا الطراز من المقاتلات منذ فترة طويلة".

واعتبر أن "إيران هي الطرف الأكثر معارضة لحصول الإمارات على طائرات إف 35 لأنهم يواجهونها في مضيق هرمز. اتفاقية السلام الجديدة ستزيد من فرص حصولهم (الإمارات) على إف 35".

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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادر في البيت الأبيض، يوم الخميس الماضي، أن إدارة ترامب سرّعت المفاوضات بشأن بيع الإمارات مقاتلات من الجيل الخامس طراز إف 35 وطائرات بدون طيار متطورة.

وأفادت الصحيفة بأن مسؤولي الإدارة الأميركية قدّموا في الأسابيع القليلة الماضية إحاطة للجيش الإماراتي عن الطائرة إف 35، لافتة إلى أن ذلك جرى على الرغم من شكوك ممثلي مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض حول الجدوى من اتخاذ مثل هذه الخطوة قبل إبرام الصفقة فعليا.

وأثارت التقارير حول صفقة أسلحة محتملة تبيع من خلالها الولايات المتحدة طائرات إف 35 المتطورة إلى الإمارات، وذلك في سياق الإعلان عن التحالف الإماراتي الإسرائيلي برعاية أميركية، غضب أجهزة الأمن الإسرائيلية من الطريقة "الملتوية" التي اتبعها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لإخفاء المحاور الأمنية التي ناقشها مع الطرفين الأميركي والإماراتي خلال المباحثات التي أفضت إلى الإعلان عن الاتفاق.

في حين، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء الماضي، إن الإمارات مهتمة بشراء المقاتلات إف 35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، وأضاف "يودون شراء الطائرات إف 35، سنرى ما سيحدث، الأمر قيد المراجعة".

وكان نتنياهو قد نفى أن يكون الاتفاق الثلاثي يشمل بيع مقاتلات إف 35 للإمارات، وشدد على أن الاتفاق لا يضم إلا التفاصيل الواردة في البيان المشترك للدول الثلاث، ولم يتضمن بندا سريا خاصا بشأن بيع الأسلحة لأبو ظبي؛ وأعلن أنه مارس ضغوطا على الإدارة الأميركية لمنع هذه الخطوة.