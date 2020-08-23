فرنسا تسجل 4897 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 23 أغسطس 2020

سجلت فرنسا 4897 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد- 19 / خلال الساعات الـ24 الماضية في مؤشر جديد على تصاعد الإصابات بها مرة أخرى.



و قالت الهيئة الفرنسية الحكومية للصحة في بيان لها إن وباء كورونا بدأ يكتسب قوة في فرنسا و أن الفحوصات التي أجرتها خلال الساعات الـ24 الماضية أكدت إصابة 4897 شخصا بالفيروس في عموم فرنسا ما يعني أن الرقم الحقيقي قد يكون أكبر.. و أوضحت أنه تم الكشف عن 32 بؤرة وبائية جديدة ليرتفع عدد البؤر قيد التحقيق إلى 333 بؤرة.

Advertisements

و تضع الحكومة الفرنسية 38 إقليما في وضع متوسط ​​أو شديد الهشاشة في مواجهة الفيروس بينما تعاني بعض المقاطعات من هشاشة شديدة و يتنقل فيها الفيروس بشكل نشط و يتعلق الأمر بمقاطعات بوش دو رون ، غيانا ، هيرولت ، لوار ، باريس ، سارث ، سين سان دوني و فال دو مارن.

و بلغ إجمالي عدد الوفيات في فرنسا 30513 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا منذ بداية انتشار الوباء أي بزيادة شخص واحد أكثر عن اليوم السابق.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن عدد الاختبارات و الفحوصات التي أجرتها في عموم البلاد للكشف عن مصابين بالفيروس بلغ 700 ألف فحص أسبوعيا.