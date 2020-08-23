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الكويت تفرض حظراً على الطيران من أفغانستان

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 23 أغسطس 2020

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت عبر حسابها على "تويتر" حظر الطيران التجاري القادم من أفغانستان إلى مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر.

 

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ولم تذكر الإدارة سببا لكن وسائل إعلام محلية أرجعت الأمر إلى إدراج أفغانستان في قائمة دول محظورة بسبب ارتفاع خطر انتشار .

 

وحظرت الكويت بالفعل الطيران التجاري بينها وبين 31 دولة، من بينها مصر ولبنان والعراق وإيران، تعتبرها مصدر خطر كبير بالنظر إلى عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 فيها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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