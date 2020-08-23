شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 75 حالة وفاة و 3291 اصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 23 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم "الأحد" تسجيل 3291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 204341 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 75 حالة وفاة.

Advertisements وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 6428 حالة بعد تسجيل75 حالة وفاة اليوم. وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي حالات الشفاء بلغت 146409 بعد تسجيل 3016 حالة شفاء اليوم ايضا.

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