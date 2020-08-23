محكمة إيراني تقضي بسجن 14 ناشطاً سياسياً لاعتراضهم على قتل المتظاهرين

الأحد 23 أغسطس 2020

قضت محكمة إيرانية بسجن 14 ناشطا سياسيا بسبب اعتراضهم على التعامل بعنف من جانب عناصر قوات الأمن ضد المتظاهرين احتجاجا على غلاء أسعار البنزين، نهاية العام الماضي.



وذكر حجت كرماني، محامٍ إيراني، في تغريدة عبر موقع "تويتر" أن الفرع الـ26 بمحكمة الثورة في طهران أصدرت أحكاما بالسجن 5 سنوات بحق مهدي محموديان ولمدة عام واحد لكل من علي شكوري، ومحمد حسين كروبي، ومحسن آرمين، وقربان بهزاديان نجاد، وصديقة وسمقي وغيرهم.

Advertisements

وأضاف أن الحكم الصادر بحق هؤلاء الأشخاص كان بموجب شكوى مقدمة ضدهم للقضاء من قبل وزارة الاستخبارات وجهاز الاستخبارات بالحرس الثوري الإيراني.

وأقيمت أول جلسة استماع لعدد من الموقعين على ما عرف بـ" بيان 77 شخصا" في مطلع يوليو/تموز الماضي، في حين يقال أن اعتقال محموديان جاء بعد دعوته لتأبين ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها طهران عمدا في بداية العام الجاري، وراح ضحيتها 176 راكبا.

واعتبر عدد من النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران أن ما تسمى بمحكمة الثورة ليست جهة مختصة بالنظر في الاتهامات الموجهة للنشطاء المحكومين بالسجن، لأنها اتهامات سياس