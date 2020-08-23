شكرا لقرائتكم خبر عن ثوران بركان «جبل سينابونج» في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا أن ثوران البركان استمر نحو 12 دقيقة .
ويثور بركان جبل سينابونج بشكل دوري منذ سبتمبر 2013، في حين نزح عشرات الآلاف من الأشخاص عن المكان, وسُجلت آخر عملية ثوران كبرى في 19 أغسطس عندما قذف بأعمدة من الرماد إلى ارتفاع أربعة آلاف متر.
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