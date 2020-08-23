شكرا لقرائتكم خبر عن 33 إصابة جديدة بكورونا في الأردن والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي: "إن حالات الإصابة الجديدة تعود ل4 أردنيين قادمين من الخارج، و29 حالة محلية سُجلت في العاصمة عمّان ومدينتي العقبة ومادبا"، مشيرة إلى تسجيل 52 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1330 حالة شفاء، كما سُجلت حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 12 حالة.
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