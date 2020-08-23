ترامب يتهم هيئة الغذاء والدواء بتعمد تأخير اللقاح

واشنطن ـ وكالات: اتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هيئة الغذاء والدواء الأميركية بتعمد تأخير إنتاج لقاح ضد “كوفيد19″ إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، مطالبًا بسرعة إيجاد لقاح للوباء “لإنقاذ الأرواح”. وكتب ترامب على تويتر أن الدولة العميقة أو “أيا من كان” في إدارة الغذاء والدواء يجعلون من الصعب للغاية على الشركات المصنعة للأدوية تسجيل الناس الذين يخضعون للتجارب السريرية لاختبار اللقاح والعلاجات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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