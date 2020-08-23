الأطعمة المجمدة قد تكون مصدرا لكورونا بآسيا .. وموجة جديدة تهدد أوروبا

ـ عودة جميع الموظفين لأعمالهم في السعودية

ـ وفيات وإصابات في دول الخليج

ـ أكثر من 200 ألف إصابة في العراق

ـ تراجع الإصابات دون المئة في مصر

ـ الأردن يتجه لتنفيذ حظر شامل في العاصمة

ـ الإصابات تصل إلى 58ر3 مليون في البرازيل

ـ فيينا تفرض قواعد جديدة لمواجهة الفيروس

ـ الإصابات تتجاوز 3 ملايين في الهند

سنغافورة ـ عواصم ـ وكالات:

أكد علماء الأحياء السنغافوريون أن الأطعمة المجمدة الملوثة يمكن أن تكون مصدر تفشي كورونا في الصين وفيتنام وعدة دول أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقال العلماء: “أظهرت تجاربنا أن جزيئات ” SARS-CoV-2″ يمكنها البقاء على قيد الحياة في درجات الحرارة والأوقات التي ترتبط عادة بنقل وتخزين الأطعمة المجمدة والطازجة، جزيئات الفيروس التي أضفناها إلى لحم الخنزير والدجاج والسلمون المرقط ظلت حية لمدة ثلاثة أسابيع”. ولمدة ثلاثة أسابيع، قاس فريق من المهنيين الطبيين السنغافوريين بقيادة ديل فيشر، الأستاذ في جامعة سنغافورة الوطنية، عدد الجزيئات الفيروسية الموجودة على سطح عدة حصص من لحم الخنزير والدجاج والسلمون المرقط من سوبر ماركت في سنغافورة مجمدة ومعالجة بمحلول من الجزيئات الفيروسية، حيث أكدت هذه التجارب ما يشير إلى أن جميع الجسيمات الفيروسية تقريبًا ظلت حية خلال هذا الوقت في ظل جميع ظروف التخزين.

ومنذ نحو شهرين تم اكتشاف آثار فيروس كورونا في السوق الصينية على عبوات جمبري مجمد مستوردة من الإكوادور. من جهة أخرى، تشهد الدول الأوروبية تزايد ملحوظ في حالات الإصابة الجديدة. وذكرت وكالة بلومبرج أن بعض الحكومات الأوروبية عملت على وقف العدوى، مثل إيطاليا التي طلبت إجراء الفحوص للقادمين من وجهات شهيرة مثل اليونان وإسبانيا. وكذلك فرضت ارتداء الكمامات بعد الساعة السادسة مساء في مناطق التجمعات العامة. وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا في مقابلة مع “راديو وتليفزيون إيتاليانا” إنه على الرغم من الزيادة في الحالات، فإن الوضع لا يبرر فرض المزيد من القيود مثل إغلاق جديد أو حظر السفر بين المقاطعات الإيطالية. وقال “الوضع مختلف عن المرحلة الأولى”، مشيرا إلى أن كلا من فرنسا وألمانيا امتنعا عن اتخاذ خطوات جديدة على الرغم من معدلات الإصابة الأعلى. كما قال: “سوف يتم إعادة فتح المدارس، وهذا أمر مؤكد”. وقد أظهرت آخر الإحصاءات المتوفرة حول حالات كورونا أن عدد الوفيات بالفيروس في أنحاء العالم تجاوز 809 آلاف حالة. فيما تجاوز عدد الإصابات به 23 مليونا و400 ألف حالة.

خليجيا، نقل التلفزيون الرسمي السعودي عن وزارة الموارد البشرية قولها إن موظفي القطاع العام في المملكة سيعودون إلى مقرات العمل في 30 أغسطس. فيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، و571 إصابة جديدة. كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 3 حالات وفاة جديدة و 390 إصابة بالفيروس. بينما أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 243 إصابة جديدة. وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 3965 إصابة جديدة بالفيروس المميت ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة إلى أكثر من مئتي الف.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 89 حالة إصابة جديدة بالفيروس و12 وفاة , في تراجع دون المئة إصابة للمرة الأولى منذ العاشر من أبريل. من جانبه، يتجه الأردن نحو تطبيق حظر شامل في كافة أنحاء العاصمة يوم الجمعة المقبل، وذلك بسب الزيادة في أعداد الإصابات بالوباء في عمّان ومحافظات أخرى.

دوليا،وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 58ر3 مليون حالة. كما أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 6482 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. بدورها، سجلت فرنسا 3602 حالة إصابة جديدة في ظل ارتفاع الإصابات بالفيروس في جميع أنحاء أوروبا

الى ذلك، ظل المصطافون العائدون إلى بلادهم أكثر من 12 ساعة على الحدود بين سلوفينيا والنمسا، بعد أن فرضت حكومة فيينا ضوابط أكثر صرامة فيما يتعلق بالدخول للحد من وباء فيروس كورونا. وكان قد تم فرض نظام جديد أمس الاول بسبب زيادة الإصابات في كرواتيا. وفي روسيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 4852 إصابة جديدة بكورونا. بينما وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في أستراليا إلى 24 ألفا و602 إصابة. وفي الهند، أظهرت بيانات الحكومة أن عدد حالات الإصابة بالفيروس قد تجاوز 3 ملايين حالة، حيث سجلت الهند أكبر زيادة يومية في العالم في الحالات منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع.