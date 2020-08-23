موسكو ـ رويترز:

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الصناعة دنيس مانتوروف قوله إن بلاده تتوقع إنتاج ما يتراوح بين مليون ونصف ومليوني جرعة شهريا من لقاحها المحتمل لمرض كوفيد19 بحلول نهاية العام، على أن تزيد الإنتاج تدريجيا إلى ستة ملايين شهريا.

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كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تخطط لإنتاج 6 ملايين جرعة شهريا من اللقاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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