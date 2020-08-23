صاروخ المجمع الرئاسي يُطيح بقائد شرطة كابول

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، الأحد، إقالة قائد شرطة كابول عقب سقوط صاروخ على المجمع الرئاسي الأسبوع الماضي وتزايد عدد التفجيرات في العاصمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان، إن السلطات أقالت أمان الله واحدي الذي يشرف على الأمن في كابول وضواحيها، مع مسؤولَين آخرَين على الأقل من الرتب الوسطى، على خلفية "تفاقم انعدام الأمن مؤخرا" في العاصمة.

وقتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 19 آخرون خلال احتفالات يوم الاستقلال، الثلاثاء الماضي، بعد سقوط أكثر من 10 صواريخ على المنطقة الخضراء المحصّنة في كابول، التي تستضيف عددا من السفارات والمباني الحكومية المهمة.

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كذلك، تعرض المجمع الرئاسي للقصف، ما أدى إلى إصابة عدد من حرس الرئيس.

وتزامن الهجوم مع سلسلة من الهجمات في المدينة بواسطة قنابل لاصقة، وهي متفجرات يدوية الصنع تلصق بالعربات عبر مغناطيس وتستعمل خصوصا لاستهداف القوات الأمنية.

وكشف مسؤولون السبت عن انفجار أربع قنابل لاصقة على الأقل في العاصمة، ما أدى إلى مقتل مسؤول أمني على الأقل وإصابة 6 آخرين بينهم مدنيون.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ارتفاع الهجمات في العاصمة بواسطة تلك القنابل، لكن وزارة الداخلية استمرت في تحميل طالبان المسؤولية.