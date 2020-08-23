انفجار يستهدف التحالف بعد انسحابه من التاجي شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا تابعا للتحالف الدولي شمالي بغداد.

وقال المصدر في تصريح لـ"الخليج 365" إن “عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم (الأحد)، استهدفت رتلا تابعا للتحالف الدولي خلال مروره على طريق عام بالقرب من منطقة التاجي".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "أعقب الانفجار تصاعد للنيران دون معرفة حجم الخسائر المادية والبشرية."

وسلمت قوات التحالف الدولي، اليوم الأحد، القوات العراقية الموقع رقم 8 في معسكر التاجي، شمالي بغداد، وسط مراسيم عسكرية وحكومية .