شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تفرض حظراً على الطيران من أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت عبر حسابها على "تويتر" حظر الطيران التجاري القادم من أفغانستان إلى مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر.

Advertisements ولم تذكر الإدارة سببا لكن وسائل إعلام محلية أرجعت الأمر إلى إدراج أفغانستان في قائمة دول محظورة بسبب ارتفاع خطر انتشار فيروس كورونا المستجد. وحظرت الكويت بالفعل الطيران التجاري بينها وبين 31 دولة، من بينها مصر ولبنان والعراق وإيران، تعتبرها مصدر خطر كبير بالنظر إلى عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 فيها.

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