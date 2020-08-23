شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا تعلن عن رقم قياسي لحالات الإصابة اليومية بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الأحد تسجيل 4897 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فيما يمثل أكبر عدد من حالات الإصابة اليومية منذ نهاية عزل عام استمر شهرين في مايو لمكافحة الجائحة.



وقالت الوزارة إن إجمالي عدد حالات الوفاة جراء كورونا في فرنسا ارتفع حالة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصبح 30513 حالة.

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