خامنئي يرد على العقوبات الأمريكية بمنع شراء الآيفون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أمر المرشد الايراني، علي خامنئي اليوم الأحد، الحكومة بمنع استيراد هواتف "آيفون" وكذلك بالتصدي لشراء إيرانيين عقارات وممتلكات في الخارج، وذلك ضمن سياسته التي يصفها بـ"الاقتصاد المقاوم" على حد زعمه .



وأعرب خامنئي، الذي تحدث خلال اجتماع بالفيديو مع مجلس الوزراء اليوم الأحد، عن قلقه بشأن استيراد هواتف "آيفون"، قائلاً إنه خلال العام الماضي تم إنفاق نصف مليار دولار على استيراد هذا النوع من الهواتف الذي "لا داعي له"، حسب تعبيره. وأكد أن هذه الواردات تتم من قبل القطاع الخاص، ولكن على الحكومة إيقافها.

إلا أن مكتب خامنئي قام بحذف هذا الجزء من خطابه في نص نشره عبر موقعه الرسمي، كما حذف تغريدة عن هذا الموضوع على حسابه على "تويتر".

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كما وصف المرشد شراء الإيرانيين للعقارات في الخارج بـ"المشكلة"، ودعا الحكومة إلى التعامل معها.

وعلى مدى العامين الماضيين، أظهرت إحصاءات رسمية من دول مثل تركيا، أن الإيرانيين في الخارج يشترون المزيد من العقارات، حتى أثناء تفشي جائحة كورونا.

وفي جزء آخر من خطابه، أصدر المرشد الإيراني تعليمات للحكومة بالاستعانة بالقوات المسلحة في مجال التصنيع العسكري، حيث زعم أنها أطلقت "نهضة بالتصنيع" حيث بات بإمكانها أن تصنع "قطعاً دقيقة للغاية ومعقدة"، حسب تعبيره.

وأشار خامنئي إلى قيام الحرس الثوري وكذلك الجيش الإيراني بالدخول في مجال صناعة السيارات خلال الأشهر الأخيرة.