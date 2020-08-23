شكرا لقرائتكم خبر إطلاق ثالث مراحل توزيع التمور السعودية باليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وثمن مستشار وزارة الإدارة المحلية والمنسق العام للجنة العليا للإغاثة باليمن جمال بلفقيه، الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز في المجال الإغاثي والقطاعات الخدمية للشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.
وأوضح مدير شبكة النماء اليمنية عبدالوهاب نصر الشرعبي من جانبه أن المشروع في مرحلته الثالثة يستهدف توزيع 400 طن من التمور بواقع 51 ألف كرتون في محافظات عدن والضالع ولحج والحديدة وتعز والجوف والبيضاء، مشيرا إلى أن المشروع الذي دشن مطلع العام الحالي يشمل توزيع 3000 طن من التمور بواقع 375,000 كرتون على 13 محافظة يمنية.
وواصل المركز تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وقدم خدماته العلاجية بمحافظة حجة.
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