البرنامج السعودي يعيد تأهيل صالة رياضية بعدن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تأهيل صالة الشهيد علي أسعد مثنى الرياضية ، ضمن مشروعات تشمل قطاعات عدة في العاصمة اليمنية الموقتة عدن.

وثمن وكيل قطاع المشاريع بوزارة الشباب والرياضة محسن علي بيبك جهود البرنامج السعودي، منوها بالتعاون بين البرنامج والسلطة المحلية في عدن، وأن ذلك يعد بمثابة نقطة انطلاق براقة تعيد الحياة إلى المحافظة وتساعد على استكمال أعمال إنعاش قطاع الرياضة في عدن، مضيفا أن البرنامج ساعد على تخطي الكثير من العوائق التي تواجه مجالات النشاط الرياضي من خلال إسهامات البرنامج التنموية، وإعداد وتنفيذ دراسات أخرى تهدف إلى تحسين كفاءة المشاريع الرياضية التي طال تعطلها.

وأطلق البرنامج السعودي أكثر من 188 مشروعا في 7 قطاعات رئيسة هي (الصحة، والطاقة، والنقل، والمياه، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية) من خلال مكاتبه في اليمن، وبالتعاون مع القطاع الخاص في اليمن.