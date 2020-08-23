التحالف يدمر طائرة مفخخة بالأجواء اليمنية

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واعترضت قوات التحالف خلال الأيام الماضية عددا من الطائرات المفخخة «بدون طيار» والصواريخ الباليستية التي استهدفت المملكة، وأكدت أنها ستتصدى بقوة لكل المحاولات اليائسة للميليشيات الانقلابية.
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