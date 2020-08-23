التحالف يدمر طائرة مفخخة بالأجواء اليمنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت أمس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة»، في الأجواء اليمنية، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة. واعترضت قوات التحالف خلال الأيام الماضية عددا من الطائرات المفخخة «بدون طيار» والصواريخ الباليستية التي استهدفت المملكة، وأكدت أنها ستتصدى بقوة لكل المحاولات اليائسة للميليشيات الانقلابية.

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