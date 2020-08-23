حمدوك: البشير سيواجه محاكمات عدة

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وأعلن حمدوك في خطاب ألقاه بمناسبة مرور عام على توليه مهام منصب رئيس مجلس الوزراء للفترة الانتقالية، استعداد الحكومة الانتقالية الكامل للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة من ارتكب جرما في حق الشعب السوداني، وأكد حرص الحكومة الانتقالية على توفير أجواء الحريات من أجل حماية المواطن.
وأشار حمدوك إلى قرب التوصل لاتفاق سلام مع الجبهة الثورية، وأنه صار في المتناول الآن، مؤكدا أنه سيكون بمثابة الصفحة الأولى للشروع في مرحلة التفاوض الثانية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو ومن ثم بداية التفاوض مع حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور.
وشدد حمدوك القول إنه ورغم أن هذا الطريق يبدو صعبا وشاقا ومرهقا «إلا أنه الطريق الوحيد الذي ينبغي أن نسلكه لأنه الخيار الأفضل وهو أقل كلفة لإنجاز واجبات السلام.
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