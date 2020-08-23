شكرا لقرائتكم خبر حمدوك: البشير سيواجه محاكمات عدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إن الرئيس المخلوع عمر البشير تمت محاكمته في قضية من قضايا عدة أخرى، من بينها مشاركته في انقلاب 1989، وفي قضايا ذات صلة بملفات فساد، داعيا لجان التحقيق إلى الإسراع في إنجاز مهامها، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا).

وأعلن حمدوك في خطاب ألقاه بمناسبة مرور عام على توليه مهام منصب رئيس مجلس الوزراء للفترة الانتقالية، استعداد الحكومة الانتقالية الكامل للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة من ارتكب جرما في حق الشعب السوداني، وأكد حرص الحكومة الانتقالية على توفير أجواء الحريات من أجل حماية المواطن.

وأشار حمدوك إلى قرب التوصل لاتفاق سلام مع الجبهة الثورية، وأنه صار في المتناول الآن، مؤكدا أنه سيكون بمثابة الصفحة الأولى للشروع في مرحلة التفاوض الثانية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو ومن ثم بداية التفاوض مع حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور.

وشدد حمدوك القول إنه ورغم أن هذا الطريق يبدو صعبا وشاقا ومرهقا «إلا أنه الطريق الوحيد الذي ينبغي أن نسلكه لأنه الخيار الأفضل وهو أقل كلفة لإنجاز واجبات السلام.