القوات الأمريكية تنسحب من قاعدة التاجي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت مصادر مطلعة بأن القوات الأمريكية سلمت قاعدة التاجي شمال بغداد أمس إلى القوات العراقية. ونقلت قناة «العربية» عن المصادر أن هذا يأتي بالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى واشنطن، والتي بحث فيها انسحاب القوات الأمريكية.

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