شكرا لقرائتكم خبر وثائق سرية تكشف تجسس إردوغان على معارضيه بالخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف موقع (نورديك مونيتور) الاستقصائي الوثائق التي تحمل أرقاما سرية لشخصيات معارضة، يسعى إردوغان لسحقهم وتلطيخ سمعتهم من خلال ملاحقتهم انطلاقا من سفارات بلاده وقنصلياتها.
وقامت المخابرات التركية بعمليات التجسس بالتنسيق مع سفارة أنقرة في قرغيزستان لتحديد أسماء معارضي إردوغان على الأراضي القرغيرية، ولم تقتصر علميات الملاحقة التي يقوم بها إردوغان على المعارضين أنفسهم، بل شملت عائلاتهم التي تقيم على الأراضي التركية، في محاولة لابتزازهم، ورفعت تلك الأجهزة تقاريرها التجسسية إلى أجهزة القضاء في أنقرة، التي قامت بدورها بتوجيه تهم بالإرهاب ضد عائلات من وردت أسماؤهم في تلك القوائم.
وقال الموقع إن الشخصيات التي يتجسس عليها إردوغان أغلبهم من الأكاديميين والصحفيين ومنتقدي الرئيس التركي، واضطر هؤلاء المعارضون إلى مغادرة تركيا في ظل حملة القمع خلال الفترة التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة على إردوغان في منتصف عام 2016.
وقال موقع نورديك مونيتور «ما حدث في قرغيزستان يحدث في عواصم عالمية عدة، إذ حول إردوغان سفارات بلاده وقنصلياتها إلى شبكات للتجسس على معارضيه، في عمليات تنخرط فيها بشكل مكثف أجهزة المخابرات التركية»، مؤكدا أن هذه الممارسات التركية تشكل انتهاكا للقوانين الدولية وسيادة الدول التي تستضيف السفارات التركية على أراضيها.
وكشفت وثائق عدة في وقت سابق عن أنشطة تجسسية مماثلة للحكومة التركية في إسبانيا وجنوب أفريقيا وكندا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليونان.
كانت هذه تفاصيل خبر وثائق سرية تكشف تجسس إردوغان على معارضيه بالخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.