بريطانيا تستعد للأخطر بخطط طارئة

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"الخليج 365" من لندن: كشف تقرير أن الحكومة البريطانية وضعت خطط طوارئ قتالية لإمكانية التعرض لموجة ثانية من فيروس كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة في وقت واحد.

ويحذر التقرير السرّي المسرّب، الذي اطلعت عليه صحيفة (صن) من أزمة محتملة في دور الرعاية الاجتماعية بسبب إفلاس مجالسها، مشيرا إلى أن الجيش البريطاني يجري تجهيزه للمساهمة في منع أية فوضى عامة محتملة.

وتقول مصادر بريطانية إن الكشف عن تفاصيل التقرير، يضع ضغوطًا متزايدة على الحكومة بشأن التفاوض على اتفاق مع بروكسل لتجنب الازدواجية في القرار عندما يحين موعد تنفيذ (بريكست) في ديسمبر 2020، مع توقعات بتعرض المملكة المتحدة لجائحة كورونا ثانية.

وقالت صحيفة (صن) إن الملف الذي يحمل عنوان "مجموعة أولية من افتراضات تخطيط السيناريو الأسوأ المعقول لدعم التخطيط للطوارئ المدنية لنهاية الفترة الانتقالية" تم وضعه من قبل فريق العمل الانتقالي في الاتحاد الأوروبي التابع لمكتب مجلس الوزراء بسبب مخاوف من أن الحكومة لم تفعل ما يكفي لتوقيع اتفاق قبل نهاية الفترة الانتقالية في ليلة رأس السنة الجديدة.

المطرقة الصفراء

ويأتي التسريب في واقعة مماثلة لتسريب "عملية المطرقة الصفراء Yellowhamme" في أغسطس من العام الماضي، وهي خطة طوارئ مدنية في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وكان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه أثار الأسبوع الماضي مخاوف بقوله إن التوصل إلى اتفاق تجاري في الوقت المناسب "يبدو غير مرجح".

قد تكون الآثار المترتبة على عدم وجود صفقة على الاقتصاد بعيدة المدى خطيرة، وهي سوف تتفاقم بشكل كبير عندما يتزامن مع احتمال جائحة فيروس جديدة في فصل الشتاء.

وكشفت الوثيقة المسربة أن الحكومة البريطانية تخطط لاحتمال حدوث اضطراب عام بسبب نقص الغذاء وارتفاع الأسعار، ونتيجة لذلك قد يتعين تجنيد القوات المسلحة في الشوارع لمساعدة الشرطة في أسوأ السيناريوهات، حيث أن 1500 منهم على أهبة الاستعداد بالفعل.

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أزمة أغذية

كما أنه من المتوقع أن تتفاقم أزمة أغذية إذا تم إغلاق ميناء دوفر ونفق القنال الانكليزي مع أوروبا بسبب زيادة عمليات التفتيش على الحدود، حيث تصطف ما يصل إلى 8500 شاحنة على الطريق السريع المؤدي إلى كينت.

يشار إلى أن نحو 30 في المائة من الأغذية تستوردها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكذلك الأدوية والمواد الكيميائية لتنقية مياه الشرب وإمدادات الوقود.

كما يحذر التقرير المسرّب من أنه قد تكون هناك حاجة للبحرية لوقف اشتباك الصيادين البريطانيين مع غارات قوارب الصيد الأوروبية غير القانونية.

ويشير التقرير إلى "السيناريو الأسوأ المعقول" أيضًا إلى أن الأمراض الحيوانية قد تنتشر في الريف بسبب نقص الأدوية وقد تحتاج جزر القنال الإنكليزي إلى إنزال جوي عسكري لتجنب نفاد الطعام.

كما أشار إلى أنه نتيجة لذلك مع وقوع جائحة ثانية، يجب أن تستمر إجراءات وأقنعة التباعد الاجتماعي حتى العام 2021.

صفقة تجارية

ويشار إلى أن 10 داونينغ ستريت يضغط بقوة من أجل صفقة تجارية، لكنه يضع خطط طوارئ لخروج غير منظم من الفترة الانتقالية للاتحاد الأوروبي في نهاية ديسمبر المقبل، مع خشية انهيار المحادثات التجارية، الأمر الذي قد يؤدي إلى وضع حواجز تجارية بين عشية وضحاها في 1 يناير 2021.

وفي تعليق أمام صحيفة (صن) حول التقرير، قال وزير مكتب مجلس الوزراء مايكل غوف: "لقد أنهينا الكثير من خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يناير، ونحن نعمل بجد للتأكد من أن المملكة المتحدة مستعدة للتغييرات والفرص الهائلة في نهاية العام حيث نستعيد استقلالنا السياسي والاقتصادي لأول مرة منذ ما يقرب من 50 عامًا".

وختم الوزير غوف قائلا: "وما ورد في التقرير هو جزء من التخطيط الروتيني للطوارئ لمختلف السيناريوهات التي لا نعتقد أنها ستحدث ولكن يجب أن نكون مستعدين لها، مهما حدث".



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