العراق: انفجار يستهدف رتلا أمريكيا منسحبا من قاعدة التاجي

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (ا ش أ):

استهدف انفجار، مساء اليوم الأحد، رتلاً أمريكياً منسحباً من معسكر التاجي العراقي حسبما أفادت قناة " العربية الحدث" الإخبارية دون المزيد من التفاصيل .

وانسحب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في وقت سابق من اليوم، من قاعدة التاجي العسكرية العراقية وسلمها لقوات الأمن المحلية.

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