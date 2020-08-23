أمن أسوان يكثف جهوده لحل لغز العثور على جثة مجهولة بسوق الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

يكثف رجال المباحث في أسوان جهودهم لحل لغز العثور على جثة مجهولة لقتيل، ألقي في منطقة سوق الخميس بمدينة أسوان.

تلقى مدير الأمن اللواء مصطفى عبد الفتاح إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من أهالي منطقة سوق الخميس، بعثورهم على جثة ملقاة جوار الهايبر الموجود بالمنطقة.

بانتقال قوة من مباحث أسوان إلى موقع البلاغ، تبين أن الجثة لشخص توفي متأثرًا بطعنات من آلة حادة، يرجح أنها "مطواة"، وجاري استكمال التحريات اللازمة حيال الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وضبط مرتكب الجريمة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. ​