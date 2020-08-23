العثور على رضيع ألقي على الطريق الزراعي بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:
عثر أهالي مركز ديرمواس، جنوبي محافظة المنيا، اليوم الأحد، على طفل حديث الولادة، ألقي أسفل شجرة على الطريق الزراعي.
تلقى مدير الأمن اللواء محمود خليل إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بالواقعة.
انتقل المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي جنوب، والرائد أحمد الصفتي رئيس مباحث مركز ديرمواس لفحص البلاغ، إذ تبيّن أن الطفل مولود منذ ساعات، وجرى العثور عليه أسفل شجرة بالطريق الزراعي.
حرر محضر بالواقعة، وجرى إيداع الطفل داخل مستشفى دير مواس العام، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصرف.
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