بروتوكول تعاون لتوريد التغذية المدرسية في الوادي الجديد



محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

وقعت نائب محافظ الوادي الجديد حنان مجدي، واللواء خالد دياب مدير عام مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة التابع للقوات المسلحة، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون لتوريد وجبات التغذية المدرسية لطلاب المدارس في المحافظة، بداية من العام الدراسي المقبل ٢٠٢٠/٢٠٢١.

أكدت نائب المحافظ، في بيان صحفي، أنه جرى الاتفاق على أن تتضمن الوجبة المدرسية مواد جافة مدعمة بالعناصر الغذائية، وفقًا للمواصفات الصحية والمعتمدة من هيئة سلامة الغذاء لتوفير وجبة متكاملة للطلاب.