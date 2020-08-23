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قرعة علنية لتوزيع وحدات سكنية خاصة بأوقاف المنيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

تُجري محافظة المنيا، الأربعاء المقبل، القرعة العلنية لتوزيع الوحدات السكنية (المرحلة الثانية والثالثة)، بمشروع هيئة الأوقاف بماقوسة، ضمن المشروع القومي للإسكان، تحت رعاية محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي.

وأعلنت المحافظة، اليوم الأحد، أن القرعة ستُجرى في تمام الساعة 12 ظهرًا، على مسرح ديوان عام محافظة المنيا.

ناشدت المحافظة المتقدمين بالتواجد من الساعة العاشرة ونصف صباحًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، منعًا لانتشار فيروس .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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