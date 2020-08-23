قرعة علنية لتوزيع وحدات سكنية خاصة بأوقاف المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:
تُجري محافظة المنيا، الأربعاء المقبل، القرعة العلنية لتوزيع الوحدات السكنية (المرحلة الثانية والثالثة)، بمشروع هيئة الأوقاف بماقوسة، ضمن المشروع القومي للإسكان، تحت رعاية محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي.
وأعلنت المحافظة، اليوم الأحد، أن القرعة ستُجرى في تمام الساعة 12 ظهرًا، على مسرح ديوان عام محافظة المنيا.
ناشدت المحافظة المتقدمين بالتواجد من الساعة العاشرة ونصف صباحًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، منعًا لانتشار فيروس كورونا.
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