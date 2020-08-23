فرض كردون أمني حول المنزل المنهار في طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أعلنت مديرية أمن الغربية عن فرض كردون أمني بمحيط المنزل المنهار في منطقة حافظ وهبي بشارع طه الحكيم في طنطا.

ولا تزال أعمال رفع الأنقاض والبحث عن الضحايا جارية، فيما جرى الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الانهيار.

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ووقع انهيار جزئي في منزل بمنطقة حافظ وهبي بشارع طه الحكيم في محافظة الغربية، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ مواطن، ولا تزال أعمال البحث جارية عن اثنين آخرين، تحت الأنقاض.

انتقل المحافظ الدكتور طارق رحمي إلى موقع الحادث، رفقة نائبه، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، حيث تبين وقوع انهيار جزئي بمنزل بحاره حافظ وهبي، في الشارع سالف الذكر.

وجاري البحث عن المصابين تحت الإنقاض.​