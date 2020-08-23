شاهد.. الانفجار الضخم الذي هز لبنان اليوم

شهد لبنان، اليوم الأحد، انفجار جديد في المنطقة الواقعة بين بلدتي برجا وبعاصير في جبل لبنان الواقعة جنوب العاصمة بيروت.
وتسبب الانفجار بحالة من الخوف والهلع لدى المواطنين، حيث شُوهد الدخان بكثافة، في مشهد وثقته لقطات مُصورة بالقرب من موقع الحادث، وذلك حسبما أفادت "الوكالةالوطنية للاعلام" اللبنانية.
وقد شاهد السكان دخاناً أبيض يتصاعد من منطقة تقع بين البلدتين، فيما تفيد المعلومات الواردة حتى الآن إلى أن الانفجار لم يتسبب بوقوع ضحايا.
وانتشر عناصر من القوى الأمنية في المنطقة، وباشرت التحريات
ويأتي هذا الحادث في الوقت الذي يسعى فيه لبنان إلى تجاوز تداعيات الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت، نتيجة حريق وصل إلى مستودع احتوى على كميات كبيرة من نترات الأمونيوم، ما أدى إلى مقتل أكثر من 160 شخصاً وإصابة 6 آلاف آخرين مع تدمير أحياء كاملة بالمدينة في ثوان معدودة.
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