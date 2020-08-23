بريطانيا تُسجل 1041 إصابة جديدة بكورونا

سجلت بريطانيا، اليوم الأحد، 1041 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا في البلاد.

وأفادت الصحة البريطانية بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة خلال اليوم الماضي بواقع 1041 حالة لتصل إلى 325642.

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وتشهد بريطانيا في الأيام الأخيرة ارتفاعات جديدة للإصابات اليومية وذلك في الوقت الذي تكثف فيه حكومة المملكة المتحدة، التي كانت من أكبر بؤر الجائحة في العالم، الفحوص لرصد الفيروس لتتمكن من

احتوائه وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.