من جديد.. انفجار مجهول يضرب لبنان

وقع انفجار في المنطقة الواقعة بين بلدتي برجا وبعاصير في جبل لبنان، اليوم الأحد، وفقاً لما أعلنته سكاي نيوز عربية.
وشاهد السكان دخاناً أبيض يتصاعد من منطقة تقع بين البلدتين، فيما تفيد المعلومات الواردة حتى الآن إلى أن الانفجار لم يتسبببوقوع ضحايا.
وتسبب الانفجار بحالة من الذعر بين سكان المنطقة المحيطة، فيما لم تعرف أسبابه الحقيقية.
وانتشر عناصر من القوى الأمنية في المنطقة، وباشرت التحريات لمعرفة ملابسات الحادث.
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