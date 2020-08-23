الجزائر تُسجل 392 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الجزائر، اليوم الأحد، عن تسجيل 392 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية،وفقاً لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

يُذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة،

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التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.