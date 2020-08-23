التحالف الدولي يسلم العراق موقعا بمعسكر التاجي

تسلمت القوات العراقية من قوات التحالف الدولي اليوم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي بشمال بغداد بحسب بيان لقيادة العمليات المشتركة نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وأفاد المتحدث باسم القيادة المذكورة اللواء تحسين الخفاجي أن قوات التحالف الدولي سلمت، أمس، الموقع المذكور الذي كان يستخدم لتدريب وتجهيز وتأهيل القوات العراقية من قبل القوات الأسترالية والنيوزلندية والأمريكية، موضحا أن الموقع المذكور سيخصص لاستخدامات القوات الأمنية العراقية.

وبخصوص تسليم بقية المواقع التي تتواجد فيها قوات التحالف الدولي، أشار الخفاجي إلى وجود جدول زمني لتسليمها إلى القوات العراقية، من دون الإفصاح عن مواعيد محددة.

أبرز القواعد العسكرية المسلمة من التحالف

التاجي شمال بغداد

قاعدة مطار بغداد

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قاعدة بلد في صلاح الدين

قاعدة عين الأسد في الأنبار

قاعدة K1 في كركوك

قاعدة الحرير في إربيل

قاعدة الحبانية في الأنبار