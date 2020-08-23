مسؤول نووي إيراني: حريق منشأة نطنز “كان نتيجة تخريب”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 07:18 مساءً - منذ 11 ثانية

قال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، لقناة العالم التلفزيونية، اليوم الأحد، إن الحريق الذي نشب الشهر الماضي في منشأة نطنز النووية كان ناتجا من عمل تخريبي.

وأضاف: “الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز النووية كان نتيجة عمليات تخريب… السلطات الأمنية ستكشف سبب الانفجار في الوقت المناسب”.

وكان أبرز جهاز أمني في إيران قال في تموز إن سبب الحريق تحدّد، لكن سيعلن في وقت لاحق.

وقال مسؤولون إيرانيون إن الحريق ألحق ضررا بالغا من شأنه أن يؤدي إلى إبطاء تطوير أجهزة طرد مركزي متقدمة تستخدم لتخصيب اليورانيوم.