الملك حمد يتسلم رسالة من خادم الحرمين تتعلق بالروابط الأخوية التاريخية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 07:18 مساءً - منذ 38 دقيقة

آخر تحديث: 23 - أغسطس - 2020 7:40 مساءً

استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد، في قصر الصافرية، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، حيث سلم الملك حمد رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تتعلق بالروابط الأخوية التاريخية المتميزة التي تجمع بين المملكتين، إضافة إلى الاقتراح المقدم بشأن عقد اجتماع قمة تشاوري سنوي دائم لمنظمة التعاون الإسلامي وقضايا ذات اهتمام مشترك.

كما نقل تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والنماء.

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فيما كلفه ملك البحرين بنقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وتمنياته الطيبة لهما وللشعب السعودي الشقيق بالمزيد من الرفعة والازدهار.

وخلال اللقاء، أعرب الملك حمد عن اعتزازه بالروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين المملكتين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين، والتي تزداد رسوخاً في ظل الحرص المشترك على تطويرها وتنميتها، مؤكداً أن العلاقات البحرينية – السعودية ترتكز عبر تاريخها العريق على أسس راسخة من التعاون والتعاضد والتضامن الوثيق.

كما أشاد بالدور الهام الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في حماية أمن واستقرار المنطقة، منوهاً برؤيته الطموحة ومواقفه الحكيمة والداعمة لجهود التنمية والتطوير، بالإضافة إلى نصرة قضايا الحق والعدل والسلام.