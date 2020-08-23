إصابة لاعبين من الدفاع الجديدي بكورونا تؤجل مباراة الفريق مع الرجاء

قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تأجيل مباراة الرجاء البيضاوي والدفاع الحسني الجديدي المقررة، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدورة 24 من البطولة الاحترافية لأندية القسم الأول إلى موعد لاحق.

وذكر بلاغ للعصبة نشره الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم، أن هذا القرار جاء “إثر صدور نتائج المسحة الطبية الأخيرة التي أجراها نادي الدفاع الحسني الجديدي والتي كشفت عن إصابة لاعبين”.

يذكر أن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية كانت قد قررت تأجيل ثلاث مباريات عن الدورة ذاتها، ويتعلق الأمر بمباراة أولمبيك خريبكة والنهضة البركانية (أمس السبت)، ومباراة رجاء بني ملال والاتحاد الرياضي لطنجة ومباراة نهضة الزمامرة والوداد البيضاوي (اليوم الأحد).