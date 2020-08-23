جلسات الاستماع لمنفذ هجوم المسجد في نيوزيلاندا تنطلق غدا الاثنين وسط توقعات بصدور حكم غير مسبوق في البلاد

وسط ترقب كبير، ينتظر أن تبدأ، غدا الاثنين، المحكمة النيوزيلاندية، جلسات استماع بشأن المتهم بقتل 51 مسلما أثناء صلاة الجمعة، في مذبحة شكلت صدمة للمسلمين، والعالم.

جلسة الغد، التي يسود ترقب بشأن مضامينها، يرافقها توقع، نقلته وسائل إعلام نيوزيلاندية، بصدور حكم في حق المتهم، لم تعرفه البلاد من قبل، وبتشديد لا يسمح بأي تخفيف فيه مستقبلا.

وكان “برينتون تارانت”، أسترالي مؤمن بتفوق العرق الأبيض، هجوما على مسلمين، تجمعوا لصلاة الجمعة في مسجدين في مدينة كرايستشيرش، في 15 مارس من العام الماضي، مستخدما بندقية نصف آلية، وبث الهجوم مباشرة عبر “فيسبوك”، ما شكل صدمة حقيقية للعالم.

وقبل أشهر، أقر “تارانت” بالذنب في التهم الموجهة إليه، التي تتضمن 51 تهمة بالقتل، و40 تهمة بالشروع في القتل، وتهمة ارتكاب عمل إرهابي.

ويواجه “تارانت” حكما بالسجن المؤبد لمدة تصل إلى 17 سنة، من دون إطلاق سراح مشروط، لكن القاضي لديه صلاحية لاتخاذ قرار بسجنه من دون إمكانية لإطلاق سراحه على الإطلاق، ما يعني أنه قد يظل مسجونا لما بقي من عمره، وهو حكم لم يسبق أن صدر مثله في نيوزيلندا.