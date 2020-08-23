فنانون يعبرون عن استيائهم من اعتماد التعليم عن بعد في الموسم الدراسي المقبل

خلف قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، القاضي باعتماد التعليم عن بعد، مع جعل التعليم الحضوري اختياريا مع بداية الموسم الدراسي المقبل، تدمر عدد كبير من الأباء، وأولياء أمور التلاميذ، منهم فنانون.

ومباشرة بعد صدور قرار وزارة أمزازي، الذي منح أوليا التلاميذ وأباءهم الاختيار في طريقة تمدرسهم، عبر كثير من النشطاء عن انتقاداتهم له، من بينهم الفنان محمد الشوبي، والفنانة فرح الفاسي.

وكتب الشوبي حول الموضوع: “حكومة الاستهتار التعليم عن بعد هو قرارها والحضوري يتحمل الآباء تبعاته إرضاءً للتعليم الخصوصي”.

وتساءل الشوبي في تدوينة أخرى: “كيف سيفهم طفل بلغ سن التمدرس، ومن أسرة فقيرة نخرتها الأمية التعليم عن بعد.. وسعو المدارس ونقصو الاكتضاض وزيدو وقويو دور المدرسين ونقصو من مانضات البرلمانيين وزيدوهم”.

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بدورها، تفاعلت الفنانة فرح الفاسي، زوجة الفنان، عمر لطفي، مع قرار الوزارة، موضحة أن التعليم عن بعد لن يسمح لها بالعودة إلى عملها، كونها ستكون ملزمة بالاشراف على دراسة ابنتها، يوميا.

وعلقت فرح الفاسي: “بغيت نعرف واش أنا تاني غدي نقري هاد عام بنتي أو نخلصوهوم؟ ومغديش إخلوني نرجع نخدمتي، يعني المدارس خصهوم يخلصونا؟”.

وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس السبت، أنها قررت، رسميا، اعتماد صيغة التعلم عن بعد، خلال الموسم الدراسي 2020-2021، وذلك في سياق وضع الطوارئ الصحية، التي تعيشها المملكة، جراء تفشي فيروس كورونا.

وقررت الوزارة اعتماد “التعليم عن بعد” كصيغة تربوية، في بداية الموسم الدراسي 2021 -2020 ، الذي سينطلق في 7 شتنبر المقبل، بالنسبة إلى جميع الأسلاك، والمستويات بكافة المؤسسات التعليمية العمومية، والخصوصية، ومدارس البعثات الأجنبية، مع توفير “تعليم حضوري” بالنسبة إلى المتعلمين، الذين سيعبر أولياء أمورهم عن اختيار هذه الصيغة، على أن يتم وضع آلية تمكن الأسر الراغبة في ذلك من التعبير عن هذا الاختيار.